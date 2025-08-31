Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Abstecher in das alte Ägypten wurde mit dem Umzug beim Altstadtfest in Johanngeorgenstadt unternommen.
Ein Abstecher in das alte Ägypten wurde mit dem Umzug beim Altstadtfest in Johanngeorgenstadt unternommen. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Pyramiden, Pharaonen, Papyrus: Johanngeorgenstädter Altstadtfest entführt ins alte Ägypten
Von Niko Mutschmann
Mit der Gründung des Traditionsvereins gibt es seit 2010 wieder das Altstadtfest. Das Motto der Veranstaltung wechselt dabei jedes Jahr.

Einen Hauch vom alten Ägypten versprühte das diesjährige Altstadtfest in Johanngeorgenstadt. Dazu hatte der Traditionsverein am Samstag in den hinteren Bereich der Exulantenstraße eingeladen. Ab 14 Uhr stand sie ganz im Zeichen von Pyramiden, Pharaonen und orientalischem Flair.
