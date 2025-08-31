Pyramiden, Pharaonen, Papyrus: Johanngeorgenstädter Altstadtfest entführt ins alte Ägypten

Mit der Gründung des Traditionsvereins gibt es seit 2010 wieder das Altstadtfest. Das Motto der Veranstaltung wechselt dabei jedes Jahr.

Einen Hauch vom alten Ägypten versprühte das diesjährige Altstadtfest in Johanngeorgenstadt. Dazu hatte der Traditionsverein am Samstag in den hinteren Bereich der Exulantenstraße eingeladen. Ab 14 Uhr stand sie ganz im Zeichen von Pyramiden, Pharaonen und orientalischem Flair.