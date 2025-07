Radlader in Schwarzenberg komplett ausgebrannt - Einsatzkräfte hüllen das Wrack in Schaum

In der Nacht zum Sonntag ist an der B 101 in Schwarzenberg ein Radlader komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zum Sonntag ist an der B 101 in Schwarzenberg ein Radlader in Flammen aufgegangen. Kurz nach Mitternacht wurden mehrere Ortsfeuerwehren alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Baufahrzeug auf dem Platz gegenüber dem Festplatz bereits in Vollbrand.