Rauchentwicklung in Wohnhaus: Feuerwehr rückt im Erzgebirge aus

Die Feuerwehr ist am Wochenende in Grünhain-Beierfeld zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Was ist passiert?

Dichter Qualm, Brandgeruch und ein piepender Rauchmelder haben am späten Samstagnachmittag für Aufregung im Brunnweg in Grünhain gesorgt. In einem Mehrfamilienhaus am Brunnweg bemerkten Anwohner den Rauch und zögerten nicht lange: Sie alarmierten die Feuerwehr und warnten gleichzeitig ihre Nachbarn. Gemeinsam evakuierten sie das Gebäude,...