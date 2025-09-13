Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Grünhain. In einem Mehrfamilienhaus am Brunnweg hat es stark gequalmt.
Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Grünhain. In einem Mehrfamilienhaus am Brunnweg hat es stark gequalmt. Bild: Niko Mutschmann
Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Grünhain. In einem Mehrfamilienhaus am Brunnweg hat es stark gequalmt.
Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Grünhain. In einem Mehrfamilienhaus am Brunnweg hat es stark gequalmt. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Rauchentwicklung in Wohnhaus: Feuerwehr rückt im Erzgebirge aus
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr ist am Wochenende in Grünhain-Beierfeld zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Was ist passiert?

Dichter Qualm, Brandgeruch und ein piepender Rauchmelder haben am späten Samstagnachmittag für Aufregung im Brunnweg in Grünhain gesorgt. In einem Mehrfamilienhaus am Brunnweg bemerkten Anwohner den Rauch und zögerten nicht lange: Sie alarmierten die Feuerwehr und warnten gleichzeitig ihre Nachbarn. Gemeinsam evakuierten sie das Gebäude,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
12:30 Uhr
1 min.
Rauch dringt aus Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rückt in Plauen aus
Die Kaiserstraße in Plauen blieb am morgen für die Dauer des Einsatzes gesperrt.
Die Feuerwehr ist am Montag in Plauen zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Eine Person kam ins Krankenhaus.
Claudia Bodenschatz
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
27.08.2025
1 min.
Feuerwehren rücken im Erzgebirge aus: Rauchmelder alarmiert Nachbarn
Die Feuerwehren mussten die Wohnung und das Treppenhaus belüften.
Rauchgeruch in einem Mehrfamilienhaus sorgte für einen Einsatz mehrerer Wehren. Zum Glück entpuppte sich die Gefahr nur als angebranntes Essen.
Niko Mutschmann
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel