Refugium im Erzgebirge: Wo Sorgen ernst genommen und unterhaltsame Angebote unterbreitet werden

Schwarzenberg
Der Raschauer Verein Refugium hat seit August noch eine besondere Aufgabe übernommen. Sie sind Kontaktstelle für Fragen der Bewohner des Ortsteils.
Unter dem sperrigen Begriff „Quartiersmanagement“ verbirgt sich ein Angebot für Bewohner eines Wohngebiets, in dem jetzt und in den kommenden Jahren viel gebaut und sich somit einiges verändern wird. Denn gekoppelt ist ein solches Projekt an eine Städtebauförderung, die jetzt auch Raschau erhalten hat. Den Zuschlag für das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.