Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lisa Ulbricht gehört zum Refugium in Raschau und zeigt eine gelungene Töpferarbeit.
Lisa Ulbricht gehört zum Refugium in Raschau und zeigt eine gelungene Töpferarbeit. Bild: B. Kindt-Matuschek
Lisa Ulbricht gehört zum Refugium in Raschau und zeigt eine gelungene Töpferarbeit.
Lisa Ulbricht gehört zum Refugium in Raschau und zeigt eine gelungene Töpferarbeit. Bild: B. Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Refugium im Erzgebirge: Wo Sorgen ernst genommen und unterhaltsame Angebote unterbreitet werden
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Raschauer Verein Refugium hat seit August noch eine besondere Aufgabe übernommen. Sie sind Kontaktstelle für Fragen der Bewohner des Ortsteils.

Unter dem sperrigen Begriff „Quartiersmanagement“ verbirgt sich ein Angebot für Bewohner eines Wohngebiets, in dem jetzt und in den kommenden Jahren viel gebaut und sich somit einiges verändern wird. Denn gekoppelt ist ein solches Projekt an eine Städtebauförderung, die jetzt auch Raschau erhalten hat. Den Zuschlag für das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Ort im Erzgebirge leitet Energiewende ein und plant Aufbau von Nahwärmenetz für hunderte Mieter
So soll das neue Heizhaus in Raschau aussehen.
Statt mehr als 50 alte Heizkessel in den großen Wohnhäusern zu ersetzen, plant die Wohnungsgesellschaft Raschau ein zentrales Nahwärmenetz. Jetzt werden die Pläne konkret.
Beate Kindt-Matuschek
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
16.07.2025
1 min.
Vertrag perfekt: Verein Refugium übernimmt Quartiersmanagement in Raschau
Bürgermeister Frank Tröger und Vereinschefin Ina Heßelbarth beim Vertragsabschluss.
Ab 1. August ist der Verein Refugium die offizielle Anlauf- und Vermittlungsstelle für die Bürger von Raschau-Markersbach.
Beate Kindt-Matuschek
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel