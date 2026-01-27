Reinigung am Kaufland in Schwarzenberg schließt – Was wird aus dieser Dienstleistung?

Eine kurzfristige Nachricht macht derzeit in Schwarzenberg die Runde: Die Reinigung am Kaufland schließt. Wie zwei Frauen die Wogen glätten wollen.

Zwischen jeder Menge Mäntel, Jacken, Hemden, Decken, Teppichen und Wäsche behalten Corinna Eichelberger und ihre Tochter Sandra mit verblüffender Ruhe den Überblick. Und das schon seit Jahren. Dennoch kommt gerade relativ kurzfristig und überraschend für alle Beteiligten die Entscheidung: „Wir schließen!" Und das schon zum Monatsende....