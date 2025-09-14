Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Start des Hospizlaufs - mit einem Teilnehmerrekord. Mittendrin: Erzgebirgskrimi-Schauspieler Kai Scheve mit der Nummer 906.
Start des Hospizlaufs - mit einem Teilnehmerrekord. Mittendrin: Erzgebirgskrimi-Schauspieler Kai Scheve mit der Nummer 906. Bild: Niko Mutschmann
Start des Hospizlaufs - mit einem Teilnehmerrekord. Mittendrin: Erzgebirgskrimi-Schauspieler Kai Scheve mit der Nummer 906.
Start des Hospizlaufs - mit einem Teilnehmerrekord. Mittendrin: Erzgebirgskrimi-Schauspieler Kai Scheve mit der Nummer 906. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Rekord beim Hospiz-Spendenlauf in Erlabrunn – und mittendrin der Erzgebirgskrimi-Ermittler
Von Niko Mutschmann
Rekordkulisse beim Hospiz-Spendenlauf in Erlabrunn. Fast 1000 Teilnehmer liefen für den guten Zweck. Sogar TV-Star Kai Scheve war dabei. Was er zu den nächsten Erzgebirgskrimi-Dreharbeiten verrät.

Einen neuen Teilnehmerrekord haben am Sonntag die Veranstalter des 15. Hospiz-Spendenlaufs an den Kliniken Erlabrunn verzeichnet. Insgesamt 984 Läufer gingen an den Start.
Mehr Artikel