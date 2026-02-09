MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Museumsmitarbeiter Mirko Gutschick (l.) und Feuerwehrmann Matthias Müller hatten Spaß beim Aufbau.
Museumsmitarbeiter Mirko Gutschick (l.) und Feuerwehrmann Matthias Müller hatten Spaß beim Aufbau. Bild: C. Wagner
Auch altes Löschgerät sowie Technik werden gezeigt.
Auch altes Löschgerät sowie Technik werden gezeigt. Bild: Carsten Wagner
Dieses historische Dokument der Beierfelder Wehr stammt aus dem Jahr 1872.
Dieses historische Dokument der Beierfelder Wehr stammt aus dem Jahr 1872. Bild: Carsten Wagner
Museumsmitarbeiter Mirko Gutschick (l.) und Feuerwehrmann Matthias Müller hatten Spaß beim Aufbau.
Museumsmitarbeiter Mirko Gutschick (l.) und Feuerwehrmann Matthias Müller hatten Spaß beim Aufbau. Bild: C. Wagner
Auch altes Löschgerät sowie Technik werden gezeigt.
Auch altes Löschgerät sowie Technik werden gezeigt. Bild: Carsten Wagner
Dieses historische Dokument der Beierfelder Wehr stammt aus dem Jahr 1872.
Dieses historische Dokument der Beierfelder Wehr stammt aus dem Jahr 1872. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Retter arbeiten Hand in Hand – Sonderschau im Rot-Kreuz-Museum im Erzgebirge zeigt Feuerwehrgeschichte
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geschichte der Beierfelder Feuerwehr ist das Thema der aktuellen Gastausstellung, die derzeit im Rot-Kreuz-Museum Beierfeld zu sehen ist. Ein Tipp für die Ferientage.

Auf mehr als 150 Jahren Geschichte kann die Feuerwehr Beierfeld zurückblicken. Und da Feuerwehrleute und Ersthelfer schon immer Hand in Hand gearbeitet haben, liegt es nahe, dass nun im Rot-Kreuz-Museum Beierfeld die Geschichte der Feuerwehr in einer Sonderschau thematisiert wird. Diese wurde vor wenigen Tagen eröffnet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
15:07 Uhr
5 min.
Wie Starlink den Krieg in der Ukraine beeinflusst
Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Das Satelliten-Internet Starlink nutzten im Ukraine-Krieg beide Seiten intensiv - auch wenn Russland eigentlich nie eine Erlaubnis dafür hatte. Nun wurde dem russischen Militär der Zugang abgedreht.
André Ballin, dpa
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
21.01.2026
4 min.
Künstler holt die Bergpredigt ins Erzgebirge – und wirft Fragen auf
Achim Siegert mit dem letzten Selbstporträt, das der Bernsbacher Alfred Dorschner vor seinem Tod 1998 schuf.
Alfred Dorschner starb 1998, aber er hat in seiner Heimat Spuren hinterlassen. Eine aktuelle Sonderausstellung im Spiegelwaldturm macht nun anhand einer Auswahl von Gemälden und Grafiken mit den Facetten seiner Werke bekannt.
Viola Gerhard
15:05 Uhr
2 min.
Warum unsere Finger nicht in die Gesichtscreme gehören
Besser Spatel statt Finger! So bleibt die Creme länger frisch und Keime haben keine Chance.
Für Kosmetikprodukte gilt, was auch bei Lebensmitteln der Fall ist: Gelangen Keime hinein, verderben sie schneller. Hier kommen die wichtigsten Hygiene-Regeln für Gesichtscreme, Wimperntusche und Co.
23.01.2026
3 min.
Traumberuf Pfarrer: Junger Mann lernt im Erzgebirge das Predigen
Lukas Tischendorf absolviert in Beierfeld seine Ausbildung zum Pfarrer.
Lukas Tischendorf fand erst als Jugendlicher zum Glauben. Dann studierte er Theologie und absolviert aktuell ein Vikariat zum Pfarrer in Beierfeld. Dabei hat er schon mit einer Idee überrascht.
Katja Lippmann-Wagner
Mehr Artikel