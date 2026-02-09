Retter arbeiten Hand in Hand – Sonderschau im Rot-Kreuz-Museum im Erzgebirge zeigt Feuerwehrgeschichte

Die Geschichte der Beierfelder Feuerwehr ist das Thema der aktuellen Gastausstellung, die derzeit im Rot-Kreuz-Museum Beierfeld zu sehen ist. Ein Tipp für die Ferientage.

Auf mehr als 150 Jahren Geschichte kann die Feuerwehr Beierfeld zurückblicken. Und da Feuerwehrleute und Ersthelfer schon immer Hand in Hand gearbeitet haben, liegt es nahe, dass nun im Rot-Kreuz-Museum Beierfeld die Geschichte der Feuerwehr in einer Sonderschau thematisiert wird. Diese wurde vor wenigen Tagen eröffnet. Auf mehr als 150 Jahren Geschichte kann die Feuerwehr Beierfeld zurückblicken. Und da Feuerwehrleute und Ersthelfer schon immer Hand in Hand gearbeitet haben, liegt es nahe, dass nun im Rot-Kreuz-Museum Beierfeld die Geschichte der Feuerwehr in einer Sonderschau thematisiert wird. Diese wurde vor wenigen Tagen eröffnet.