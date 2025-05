Rettungshubschrauber im Einsatz: Mädchen bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt

In Rittersgrün kollidiert eine Radfahrerin mit einem Transporter. Das Mädchen wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitag wurde in Rittersgrün auf der Kreuzung Breitenbrunner Straße und Ludwig-Jahn-Straße ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine Zwölfjährige mit ihrem Rad die Ludwig-Jahn-Straße und kreuzte die Breitenbrunner Straße in Richtung Siedlerberg. Zeitgleich war ein Kleintransporter...