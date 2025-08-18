Ritterschlag für den neuen Würdenträger der Stadt Schwarzenberg – Doch wer ist der Mann?

Nach 26 Jahren in der Rolle der Symbolfigur für Schwarzenberg ist Jörg Schale nun in die Ritter-Rente verabschiedet worden. Warum der Neue sogar ein echter Ritter ist.

Mit dem Abschied von Jörg Schale aus der Rolle des Schwarzenberger Wappenhelden Ritter Georg ist am Sonntag zum Altstadt- und Edelweißfest eine Ära zu Ende gegangen. 26 Jahre lang hat der Auer die Symbolfigur der Stadt verkörpert, ist bei Wind und Wetter, aber auch bei Hitze in die Rüstung geschlüpft, um stundenlang für Fotos zu posieren...