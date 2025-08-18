Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
René Templin als neuer Ritter Georg. Er begleitet von nun an Burgfräulein Edelweiß.
René Templin als neuer Ritter Georg. Er begleitet von nun an Burgfräulein Edelweiß. Bild: Carsten Wagner
René Templin als neuer Ritter Georg. Er begleitet von nun an Burgfräulein Edelweiß.
René Templin als neuer Ritter Georg. Er begleitet von nun an Burgfräulein Edelweiß. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Ritterschlag für den neuen Würdenträger der Stadt Schwarzenberg – Doch wer ist der Mann?
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 26 Jahren in der Rolle der Symbolfigur für Schwarzenberg ist Jörg Schale nun in die Ritter-Rente verabschiedet worden. Warum der Neue sogar ein echter Ritter ist.

Mit dem Abschied von Jörg Schale aus der Rolle des Schwarzenberger Wappenhelden Ritter Georg ist am Sonntag zum Altstadt- und Edelweißfest eine Ära zu Ende gegangen. 26 Jahre lang hat der Auer die Symbolfigur der Stadt verkörpert, ist bei Wind und Wetter, aber auch bei Hitze in die Rüstung geschlüpft, um stundenlang für Fotos zu posieren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
13.08.2025
4 min.
Was geht ab zum Altstadt- und Edelweißfest in Schwarzenberg und wohin zuerst?
Drache von Schwarzenberg: Das Wappentier wird zum Fest wieder „geweckt“.
Von Freitagabend bis Sonntag wird in Schwarzenberg wieder gefeiert. Neben vielen bekannten Angeboten gibt es auch erlebenswerte Neuerungen.
Beate Kindt-Matuschek
22.04.2025
1 min.
Symbolfigur der Stadt Schwarzenberg legt Rüstung ab - Neuer Mann für die Rolle gesucht
Seit 25 Jahren verkörpert Jörg Schale die Schwarzenberger Symbolfigur Ritter Georg.
Nach nunmehr 25 Jahren im Amt will Jörg Schale Ende 2025 in „Ritter-Rente“ gehen. Die Stadt hat dieses Repräsentationsamt jetzt ausgeschrieben.
Beate Kindt-Matuschek
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
Mehr Artikel