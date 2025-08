Roland Kaiser im Erzgebirge: Das sind die schönsten Bilder vom Konzert auf der Waldbühne

Binnen kurzer Zeit war das Konzert am Samstag ausverkauft. Am Sonntag folgte noch ein Zusatzkonzert. Roland Kaiser begeistert damit an diesem Wochenende im Erzgebirge mehr als 20.000 Menschen.

Mehr als 50 Jahre Bühnenerfahrung, gigantische Konzerthöhepunkte am Elbufer, Fans in allen Generationen – Roland Kaiser hat dem deutschen Schlager völlig neuen Glanz verliehen. Gelungen ist ihm das mit einem Sound, den selbst Fachleute als Weltklasse bezeichnen, mit einer handverlesenen Band sowie wunderbaren Duettpartnerinnen und starken... Mehr als 50 Jahre Bühnenerfahrung, gigantische Konzerthöhepunkte am Elbufer, Fans in allen Generationen – Roland Kaiser hat dem deutschen Schlager völlig neuen Glanz verliehen. Gelungen ist ihm das mit einem Sound, den selbst Fachleute als Weltklasse bezeichnen, mit einer handverlesenen Band sowie wunderbaren Duettpartnerinnen und starken...