Roland Kaiser löst mit Konzertplänen für 2026 im Erzgebirge große Vorfreude aus

Die Nachricht hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Schlagerstar Roland Kaiser wird auch 2026 wieder im Erzgebirge zu Gast sein. Am Freitag beginnt der Kartenvorverkauf.

Er besingt es selbst: „Ich glaub’ es geht schon wieder los, das darf doch wohl nicht wahr sein.“ Dabei löst die Ankündigung, dass Schlagerstar Roland Kaiser am 18. Juli 2026 wieder für ein Konzert auf die Waldbühne Schwarzenberg kommt, große Vorfreude aus. Und das nicht nur bei den Fans, wie Simone Funke aus Oederan.