Sackgasse von Grünhain nach Elterlein: Und doch führt der Weg weiter

Wer in Grünhain auf die Oswaldtalstraße (S 222) einbiegt, steht derzeit vor einem Sackgassenschild. Das stimmt auch für all jene Kraftfahrer, die in Richtung Elterlein fahren wollen, denn derzeit wird die Brücke über den Fischbach gebaut. Dort ist kein Durchkommen. Allerdings zweigt kurz vor dieser Baustelle die Talstraße in Richtung Waschleithe...