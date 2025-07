Sänger der Queen wieder zu Gast im Erzgebirge: Stimmenjuwelen statt Kronjuwelen

Am Montag ist einer dieser besonderen Höhepunkte des Musiksommers in der Schwarzenberger St.-Georgen-Kirche. Der rote Teppich für die royalen Gäste ist bereits ausgerollt.

Das lang ersehnte Wiederhören mit The Queen´s Six gibt es am Montagabend in der Schwarzenberger St.-Georgen-Kirche. Die wortwörtliche Krönung des diesjährigen Musiksommers bieten die weltbekannten Sänger aus Windsor Castle.