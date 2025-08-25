Sandspielkiste in Schwarzenberger Altstadt steht und erntet Lob von Hauptstädtern

Es ist ein erster kleiner Schritt, etwas mehr Aufenthaltsqualität in der Schwarzenberger Altstadt zu schaffen. Freude über Spielzeugspenden und Lob.

Lukas Ullmann freut sich selbst „wie ein Kind“, dass die neue Sandspielkiste am Drachenspielplatz in der Schwarzenberger Altstadt steht. Es war eine erste konkrete Idee, die bei dem von ihm im Juli anberaumten Impulstreffen zur Belebung des Zentrums geäußert wurde. Prompt hat Sven Wolf, ein Anwohner der Stadt, eine stabile Kiste gebaut....