„Sarggeschichten“ im Erzgebirge – eine Lesung über selbst bestimmtes Abschiednehmen und den Umgang mit dem Tod

In der Woche vor Totensonntag gedenken viele Menschen all jener, die sie verloren haben. Damit rückt das Lebensende verstärkt in den Fokus. Über Hilfen und eine besondere Buchlesung.

Ein knallroter Sarg auf einer grüner Wiese, dahinter hocken zwei freundliche junge Frauen. So sieht das Cover ihres Buches aus, das Sarah Benz und Katrin Trommler geschrieben haben. Untertitel: „Warum selbst bestimmtes Abschiednehmen so wichtig ist“. Aus diesem Buch wollen sie lesen am 22. November ab 19 Uhr im Pfarrsaal von St. Georgen in... Ein knallroter Sarg auf einer grüner Wiese, dahinter hocken zwei freundliche junge Frauen. So sieht das Cover ihres Buches aus, das Sarah Benz und Katrin Trommler geschrieben haben. Untertitel: „Warum selbst bestimmtes Abschiednehmen so wichtig ist“. Aus diesem Buch wollen sie lesen am 22. November ab 19 Uhr im Pfarrsaal von St. Georgen in...