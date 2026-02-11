MENÜ
OB Ruben Gehart am Busbahnhof Schwarzenberg zeigt angesichts steigender Delikte besorgt. Bild: Carsten Wagner/Archiv
OB Ruben Gehart am Busbahnhof Schwarzenberg zeigt angesichts steigender Delikte besorgt. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Schwarzenberg
Schlagabtausch im Netz: Schwarzenberger OB erntet für Warnung an Bürger reichlich Unmut
Von Beate Kindt-Matuschek
Über Facebook hat Schwarzenbergs Stadtchef eine Warnung und Bitte an die Bürger der Stadt veröffentlicht. Im Netz wird diese Wortmeldung kritisch kommentiert.

Die jüngste körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Mann und einer Gruppe ausländischer Jugendlicher („Freie Presse“ berichtete) hat Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) zum Anlass genommen, sich über das soziale Netzwerk Facebook an die Bewohner der Stadt zu wenden. In einem rot unterlegten Post heißt es unter...
