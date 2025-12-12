Schon jetzt steht Pöhla Kopf – Schwarzenberger Ortsteil holt sich MDR-Live-Show kurz vorm Fest

Schwarzenberg
Der Vorweihnachtsstress ist im Erzgebirge so schon groß. Aber Pöhla setzt in diesem Jahr für seine Bewohner noch eins drauf: Sie holen sich eine Fernsehshow ins Dorf - und etliche Pöhlaer machen mit.
Die Vorfreude und das Lampenfieber sind groß in Pöhla, einem kleinen Ortsteil von Schwarzenberg. Denn in wenigen Tagen, genau am 19. Dezember, steigt mitten im Ort vor der alten Schule eine große Weihnachtsparty, die im MDR live übertragen wird.
