Schulband aus dem Erzgebirge unter Top 5 bei bundesweitem Song-Contest

Schwarzenberg
Mit „Gradeaus“ peilen Brecht-Gymnasiasten aus Schwarzenberg einen Live-Auftritt in Berlin an. Doch zuvor heißt es jetzt wieder: „Brecht rockt!“
Die Schulband des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg ist mit ihrem Titel „Gradeaus“ beim bundesweiten Song-Contest „Dein Song für eine Welt“ unter den Top 5 gelandet. Und das aus mehr als 830 Einsendungen. Diese Nachricht hat zunächst für verhaltenen Jubel unter den 19 Bandmitgliedern geführt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.