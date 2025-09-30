Schulband aus dem Erzgebirge unter Top 5 bei bundesweitem Song-Contest

Mit „Gradeaus“ peilen Brecht-Gymnasiasten aus Schwarzenberg einen Live-Auftritt in Berlin an. Doch zuvor heißt es jetzt wieder: „Brecht rockt!“

Die Schulband des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg ist mit ihrem Titel „Gradeaus" beim bundesweiten Song-Contest „Dein Song für eine Welt" unter den Top 5 gelandet. Und das aus mehr als 830 Einsendungen. Diese Nachricht hat zunächst für verhaltenen Jubel unter den 19 Bandmitgliedern geführt.