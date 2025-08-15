Schulturnhalle in Breitenbrunn bleibt für Monate eine Baustelle

Durch das massive Unwetter, das sich Mitte Juni mit großen Regenmengen übers Erzgebirge ergoss, wurde auch die Schulturnhalle der Oberschule in Breitenbrunn geflutet. Wie es dort jetzt weitergeht?

An Sportunterricht in der Schulturnhalle der Oberschule Breitenbrunn ist in den nächsten Monaten nicht zu denken. Das heftige Unwetter, das Mitte Juni im Erzgebirge mit Starkregen und Hagel für diverse Schäden sorgte, hatte unter anderem auch dazu geführt, dass die Turnhalle unter Wasser stand. „Gut zehn Zentimeter hoch hat das Wasser auf...