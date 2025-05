Schwarzarbeit im Pizza-Imbiss: So flog das System mit Briefumschlägen im Erzgebirge auf

Ein Imbiss-Betreiber im Erzgebirge zahlte einen Teil der Löhne bar – heimlich am Monatsende. So sparte er über Jahre Sozialabgaben in fünfstelliger Höhe. Jetzt wurde er verurteilt: 15.000 Euro Strafe.

„Immer lecker, große Auswahl – und die Preise? Die stimmen auch." So oder so ähnlich lobten viele Kunden einen beliebten Pizza-Imbiss im Erzgebirge. Doch hinter dem günstigen Genuss steckte ein illegales System: Schwarzarbeit mit einem geschätzten Schaden von rund 51.000 Euro.