Schwarzenberg am Tag nach dem Feuer am Markt – Brandwache bis zum Morgen

Schwarzenberg am Tag danach: Aufräumarbeiten, Mitgefühl, Helfer in Bereitschaft und viele Fragen. Eine Schadensbilanz – noch ohne konkrete Schadenshöhe. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Passanten gehen betroffen über den Markt. Fragende Gesichter blicken nach oben zu den Dächern der beiden Häuser, in denen sich am Montag ein Brand ereignet hat. Nur noch ein Polizeifahrzeug steht auf dem Markt und sichert den Eingang zum Objekt. Die Brandursachenermittler werden erwartet. Es ist Dienstag, der Morgen nach dem Großeinsatz.