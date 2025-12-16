MENÜ
Am Tag danach wird deutlich, dass die Dächer an beiden Häusern nun offen sind und ebenso, wie verwinkelt diese gebaut sind.
Am Tag danach wird deutlich, dass die Dächer an beiden Häusern nun offen sind und ebenso, wie verwinkelt diese gebaut sind. Bild: Niko Mutschmann
Bis Mitternacht waren die Rettungskräfte auf dem Markt in Schwarzenberg im Einsatz, um Brandreste aus den Objekten zu beräumen.
Bis Mitternacht waren die Rettungskräfte auf dem Markt in Schwarzenberg im Einsatz, um Brandreste aus den Objekten zu beräumen. Bild: Niko Mutschmann
Die Feuerwehr musste die Dächer öffnen, um die Flammen löschen zu können.
Die Feuerwehr musste die Dächer öffnen, um die Flammen löschen zu können. Bild: Niko Mutschmann
Viele Container voller Brandreste werden noch in der Nacht abtransportiert.
Viele Container voller Brandreste werden noch in der Nacht abtransportiert. Bild: Niko Mutschmann
Die Ladeninhaberin rettet mit Hilfe von Freunden und Helfern ihre hochwertigen Waren.
Die Ladeninhaberin rettet mit Hilfe von Freunden und Helfern ihre hochwertigen Waren. Bild: Niko Mutschmann
Die Feuerwehr- sowie all die anderen Einsatzkräfte werden von den Johannitern mit Getränken und Essen versorgt.
Die Feuerwehr- sowie all die anderen Einsatzkräfte werden von den Johannitern mit Getränken und Essen versorgt. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Schwarzenberg am Tag nach dem Feuer am Markt – Brandwache bis zum Morgen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg am Tag danach: Aufräumarbeiten, Mitgefühl, Helfer in Bereitschaft und viele Fragen. Eine Schadensbilanz – noch ohne konkrete Schadenshöhe. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Passanten gehen betroffen über den Markt. Fragende Gesichter blicken nach oben zu den Dächern der beiden Häuser, in denen sich am Montag ein Brand ereignet hat. Nur noch ein Polizeifahrzeug steht auf dem Markt und sichert den Eingang zum Objekt. Die Brandursachenermittler werden erwartet. Es ist Dienstag, der Morgen nach dem Großeinsatz.
