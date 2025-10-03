Schwarzenberg erstrahlt im nächtlichen Lichterzauber

Schwarzenberg
Am Donnerstag verwandelte sich die Altstadt von Schwarzenberg in ein funkelndes Lichtermeer.
Die „Nacht der Lichter“ hat am Donnerstag zahlreiche Besucher in die malerische Altstadt von Schwarzenberg gelockt, die in festlichem Glanz erstrahlte. Die Häuser und das Schloss Schwarzenberg wurden von Scheinwerfern bunt angestrahlt, was die Atmosphäre magisch machte. Die Geschäfte öffneten bis spät am Abend, bis 22 Uhr, und luden die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.