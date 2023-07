Schwarzenberg: Polizei schnappt bei Unfallaufnahme auch noch Ladendieb

Polizisten des Reviers Aue sind am Montagvormittag wegen eines Parkplatzunfalls am Neustädter Ring in Schwarzenberg im Einsatz gewesen. Bei der Aufnahme des Unfalls, bei dem niemand verletzt worden war, wurden sie auf einen flüchtenden, mutmaßlichen Dieb aufmerksam. Die Mitarbeiterin eines Geschäfts hatte den Mann beobachtet, der offenbar...