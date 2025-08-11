Schwarzenberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Sonntagabend hat sich in Schwarzenberg ein Unfall ereignet. Der Verursacher flüchtete. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Schwarzenberg. Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Wochenende in Schwarzenberg passiert. Er ereignete sich am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der Erlaer Straße in Höhe der Hausnummer 3. Ein weißer Opel Astra, der abgeparkt am Fahrbahnrand stand, wurde dabei erheblich beschädigt.

Laut Mitteilung des Polizeireviers Aue kollidierte der bislang unbekannte Unfallverursacher mit der vorderen linken Fahrzeugseite des Opels. Bei dem Zusammenstoß verursachte er einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Anschließend entfernte er sich pflichtwidrig vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771-12100 zu melden. (hkat)