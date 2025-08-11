Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Unfall am Sonntag in Schwarzenberg.
Der Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Unfall am Sonntag in Schwarzenberg. Bild: Marijan Murat/dpa/Archiv
Der Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Unfall am Sonntag in Schwarzenberg.
Der Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Unfall am Sonntag in Schwarzenberg. Bild: Marijan Murat/dpa/Archiv
Schwarzenberg
Schwarzenberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntagabend hat sich in Schwarzenberg ein Unfall ereignet. Der Verursacher flüchtete. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Schwarzenberg.

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Wochenende in Schwarzenberg passiert. Er ereignete sich am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der Erlaer Straße in Höhe der Hausnummer 3. Ein weißer Opel Astra, der abgeparkt am Fahrbahnrand stand, wurde dabei erheblich beschädigt.

Laut Mitteilung des Polizeireviers Aue kollidierte der bislang unbekannte Unfallverursacher mit der vorderen linken Fahrzeugseite des Opels. Bei dem Zusammenstoß verursachte er einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Anschließend entfernte er sich pflichtwidrig vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771-12100 zu melden. (hkat)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
07:30 Uhr
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
27.05.2025
1 min.
Unfallflucht vor Grundschule im Erzgebirge – Polizei sucht Zeugen
Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Aue entgegen.
In Lößnitz wurde am Sonnabend ein geparktes Auto beschädigt. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub.
Katrin Hofmann
06.08.2025
1 min.
Fahrerflucht nach Parkplatzrempler in Mittweida: Polizei sucht Zeugen
Auf dem Aldi-Parkplatz in Mittweida ist ein Fahrer an ein Auto gestoßen.
Auf dem Aldi-Parkplatz in Mittweida ist ein Fahrer an ein Auto gestoßen und weggefahren. Wer hat was gesehen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel