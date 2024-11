Schwarzenberg stellt einen stattlichen Weihnachtsbaum auf den Markt

Eine gut 15 Meter hohe Edeltanne aus Antonshöhe wird zum Mittelpunkt des diesjährigen Schwarzenberger Weihnachtsmarkts. Der beginnt am Nikolaustag.

Dieser Weihnachtsbaum scheint einem Bilderbuch entnommen. Die Edeltanne, die seit Montagvormittag auf dem Markt in Schwarzenberg steht und so den Mittelpunkt für den am Nikolaustag beginnenden Weihnachtsmarkt bildet, stammt diesmal von einem Privatgrundstück in Antonshöhe. Dort wurde das Prachtexemplar am Morgen gefällt und schließlich mit...