Schwarzenberger Bäckermeister lässt Sauerteig für Festbrot im Schlosskeller reifen

Das Festjahr einer Stadt ist immer auch Anlass für Geschäftsleute, sich eine Spezialität auszudenken. Für einen Bäcker liegt da ein Festbrot auf der Hand. Doch was hat es mit dem Schloss auf sich?

„Jetzt muss dieser Ansatz etwa 24 Stunden hier reifen.“ Das sagt Bäckermeister Pierre Kittel aus Schwarzenberg, der am Dienstagnachmittag in den Kellerräumen des Schlosses Sauerteig anrührt. Mit diesem will er ein Festbrot für die 875-Jahr-Feier backen und nennt es schlicht: „875“ Die Zahl soll bemehlt auf dem Brot stehen.