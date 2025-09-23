Schwarzenberger „Deko-Queen“ übergibt Erbstück an die Köhlerhütte Waschleithe

Eigentlich wollte Regina Lehmann ihrem Mann den letzten Wunsch erfüllen und den von ihm geschnitzten Pilzsammler der Stadt schenken. Doch es kam anders.

Regina Lehrmann ist in Schwarzenberg wohl besser bekannt als die „Deko-Queen“ vom Hofgarten. Denn über viele Jahre hat die heute 76-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang den Eingangsbereich vor dem Wohnhaus stets opulent dekoriert. Je nach Festen im Jahreskreis. Das hat sie sich und anderen zur Freude gemacht, musste mitunter auch...