Christoph Weigel würde sich gern bei seinem Retter bedanken.
Christoph Weigel würde sich gern bei seinem Retter bedanken. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Schwarzenberger Geschäftsmann sucht nach tätlichem Übergriff seinen Retter
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch immer vom völlig überraschenden Angriff eines 17-Jährigen schwer gezeichnet, bittet der Fotografenmeister, dass sich der Autofahrer meldet.

Am Dienstag, kurz vor 21 Uhr, ist der Schwarzenberger Fotografenmeister Christoph Weigel von einem 17-jährigen, betrunkenen Mann aus dem Erzgebirge tätlich angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Das hat die Polizei so bestätigt. Nachdem der 17-Jährige laut Weigel völlig unvermittelt und mehrfach mit Fäusten auf den 74-Jährigen...
