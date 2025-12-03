Schwarzenberger Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag: Für einen Mann ist der Markt „heilsame Therapie“

Schwarzenberg
Der Aufbau des Marktes in Schwarzenberg läuft auf Hochtouren. Auch ein „weihnachtsverrückter Strippenzieher“ ist trotz schwerer Krankheit dabei. Was die Gäste wissen und nicht verpassen sollten.
Bis vor wenigen Tagen lag Lutz Reinhold noch auf der Intensivstation. Seine Krebserkrankung spielt ihm derzeit übel mit. „Die laufende Chemo musste verschoben werden, weil der Port sich entzündet hat und raus musste, auch die Lunge ist angegriffen“, erzählt der 51-Jährige, der sei nunmehr zehn Jahren als Tonmeister für Musik und den guten...
