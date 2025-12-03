Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lutz Reinhold (51) sorgt seit zehn Jahren als Tonmeister für Musik und den guten Klang auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt.
Mike Eberlein beim Dekorieren seines Standes. Seit Jahren ist er dabei und bietet Fellwaren an.
Die Märchenhäuser am Glockenturm stehen schon, deren bewegliche Szenerien werden noch eingebaut.
Immer wieder beeindruckend, wenn die kleinen Bahnen im alten Eisenbahntunnel unter dem Schloss ihre Runden drehen.
„Talente im Lichterglanz“ heißt eine Sonderschau in der alten Engelapotheke am Markt, die Zeichnungen junger Talente aus der Region präsentiert.
Lutz Reinhold (51) sorgt seit zehn Jahren als Tonmeister für Musik und den guten Klang auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt.
Mike Eberlein beim Dekorieren seines Standes. Seit Jahren ist er dabei und bietet Fellwaren an.
Die Märchenhäuser am Glockenturm stehen schon, deren bewegliche Szenerien werden noch eingebaut.
Immer wieder beeindruckend, wenn die kleinen Bahnen im alten Eisenbahntunnel unter dem Schloss ihre Runden drehen.
„Talente im Lichterglanz“ heißt eine Sonderschau in der alten Engelapotheke am Markt, die Zeichnungen junger Talente aus der Region präsentiert.
Schwarzenberg
Schwarzenberger Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag: Für einen Mann ist der Markt „heilsame Therapie“
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Der Aufbau des Marktes in Schwarzenberg läuft auf Hochtouren. Auch ein „weihnachtsverrückter Strippenzieher“ ist trotz schwerer Krankheit dabei. Was die Gäste wissen und nicht verpassen sollten.

Bis vor wenigen Tagen lag Lutz Reinhold noch auf der Intensivstation. Seine Krebserkrankung spielt ihm derzeit übel mit. „Die laufende Chemo musste verschoben werden, weil der Port sich entzündet hat und raus musste, auch die Lunge ist angegriffen“, erzählt der 51-Jährige, der sei nunmehr zehn Jahren als Tonmeister für Musik und den guten...
