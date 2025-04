Schwarzenbergs Riesenosterei wird zur Leinwand für Kreative

In der Altstadt von Schwarzenberg sorgen Händler und Künstler für Osterstimmung. In Bad Schlema überraschen Brunnenmädchen und Osterhase die Jüngsten.

Gut besucht sind am Sonntag und Montag die Ostermärkte in Bad Schlema und in Schwarzenberg gewesen. In der Altstadt von Schwarzenberg präsentierten sich die Händler mit einem vielfältigen Warenangebot. Auf der Markt-Bühne bekamen Besucher zudem ein Unterhaltungsprogramm geboten. Wieder bemalt wurde das Riesenosterei am Brunnen. Kleine und...