SEK und Rettungsdienst in Schwarzenberg im Einsatz: Polizei hält sich mit Informationen noch bedeckt

Eine Hausdurchsuchung an der Erlaer Straße in Schwarzenberg hat am Dienstagmorgen für wilde Spekulationen gesorgt. Verschiedene Behörden waren im Einsatz.

Polizeikräfte, darunter ein Spezialeinsatzkommando der Polizei, zwei Rettungswagen mit Blaulicht sowie mehrere Pkw säumen am Dienstagmorgen die Erlaer Straße in Schwarzenberg. Nur stockend kann der Verkehr auf der S 274 sowohl an den Einsatzfahrzeugen als auch an zwei Baustellen vorbeirollen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage von...