Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos waren am Morgen in Schwarzenberg im Einsatz.
Auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos waren am Morgen in Schwarzenberg im Einsatz. Bild: André März/Archiv
Auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos waren am Morgen in Schwarzenberg im Einsatz.
Auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos waren am Morgen in Schwarzenberg im Einsatz. Bild: André März/Archiv
Schwarzenberg
SEK und Rettungsdienst in Schwarzenberg im Einsatz: Polizei hält sich mit Informationen noch bedeckt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Hausdurchsuchung an der Erlaer Straße in Schwarzenberg hat am Dienstagmorgen für wilde Spekulationen gesorgt. Verschiedene Behörden waren im Einsatz.

Polizeikräfte, darunter ein Spezialeinsatzkommando der Polizei, zwei Rettungswagen mit Blaulicht sowie mehrere Pkw säumen am Dienstagmorgen die Erlaer Straße in Schwarzenberg. Nur stockend kann der Verkehr auf der S 274 sowohl an den Einsatzfahrzeugen als auch an zwei Baustellen vorbeirollen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
2 min.
Bauzäune im Stadtgebiet Schwarzenberg werfen Fragen auf
Der Fußweg von der Erlaer Straße zum Naturtheater ist abgesperrt und wird es auch bleiben.
Abgeriegelt mit einer rot-weißen Absperrung ist ein Fußweg am Rockelmannpark. Große Bauzäune sichern zudem eine Stützmauer an der Uferstraße seit Wochen. Was ist da los, und warum tut sich nichts?
Beate Kindt-Matuschek
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
Anzeige
5 min.
Edeka Fiedler zieht um
Edeka Fiedler
Crimmitschau bekommt im Dezember einen neuen Magneten für seine Innenstadt.
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
09.10.2025
2 min.
Warum in Schwarzenberg derzeit an so vielen Stellen am Gasnetz gebaut wird
Die Erlaer Straße in Schwarzenberg ist weiterhin wegen der Gasbaustelle voll gesperrt.
An einigen Stellen im Stadtgebiet Schwarzenberg wird derzeit am Gasnetz gebaut. Die größte Baustelle befindet sich an der Erlaer Straße. Wie lange ist die noch gesperrt?
Beate Kindt-Matuschek
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
Mehr Artikel