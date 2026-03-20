Skoda landet im Erzgebirge auf Motorhaube eines geparkten Pkw

Schwarzenberg
Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Skoda am Freitagnachmittag in Schwarzenberg. Der Unfallhergang gibt Rätsel auf.
Etwas übers Ziel hinaus geschossen ist zum Frühlingsbeginn am Freitagnachmittag ein Skoda. Gegen 13.45 Uhr verlor der Fahrer des Wagens auf der Grünhainer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen in Richtung B 101 unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen nach links von der...
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