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Etwas übers Ziel hinausgeschossen ist am Freitag dieser Skoda in Schwarzenberg.
Etwas übers Ziel hinausgeschossen ist am Freitag dieser Skoda in Schwarzenberg. Foto: Niko Mutschmann
Etwas übers Ziel hinausgeschossen ist am Freitag dieser Skoda in Schwarzenberg.
Etwas übers Ziel hinausgeschossen ist am Freitag dieser Skoda in Schwarzenberg. Foto: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Skoda landet im Erzgebirge auf Motorhaube eines geparkten Pkw
Von Niko Mutschmann
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Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Skoda am Freitagnachmittag in Schwarzenberg. Der Unfallhergang gibt Rätsel auf.

Etwas übers Ziel hinaus geschossen ist zum Frühlingsbeginn am Freitagnachmittag ein Skoda. Gegen 13.45 Uhr verlor der Fahrer des Wagens auf der Grünhainer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen in Richtung B 101 unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen nach links von der...
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