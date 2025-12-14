MENÜ
Die Große Bergparade in Schwarzenberg ist pünktlich am Abend gestartet.
Die Große Bergparade in Schwarzenberg ist pünktlich am Abend gestartet. Bild: Niko Mutschmann
Die Große Bergparade in Schwarzenberg ist pünktlich am Abend gestartet.
Die Große Bergparade in Schwarzenberg ist pünktlich am Abend gestartet. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
So Schön war die Bergparade in Schwarzenberg
Von Antje Flath und Mike Baldauf
Hunderte Besucher, festliche Musik und gelebtes Brauchtum: Die Große Bergparade hat am Samstagabend in Schwarzenberg für stimmungsvolle Bilder gesorgt und einen ereignisreichen Tag friedlich ausklingen lassen.

Nach einem angespannten Nachmittag mit Antifa-Demonstration hat sich Schwarzenberg am Samstagabend von seiner festlichen Seite gezeigt. Die Große Bergparade ist pünktlich am Bahnhof gestartet und ohne Probleme über die Bahnhofstraße in Richtung Markt gezogen. Entlang der Strecke säumten hunderte Zuschauer den Weg. Viele verfolgten den Aufzug...
