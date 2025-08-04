„So zauberhafte Zuckertüten für unsere Kinder“ – Aktion Kinderherzen hilft bedürftigen Familien im Erzgebirge

Schwarzenberg
Die Aktion Kinderherzen unterstützt bedürftige Familien im Raum Aue-Schwarzenberg. In diesem Jahr wurden 20 Zuckertüten gepackt, damit sich jeder Abc-Schütze freuen kann.
„Das sind so zauberhafte Zuckertüten für unsere Kinder“, sagt Susann Wolf beim Anblick der liebevoll dekorierten Tüten im Depot der Aktion Kinderherzen. Sie ist Familienhelferin bei der Volkssolidarität Westerzgebirge und betreut bedürftige Familien.
