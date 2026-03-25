Sommer voller Musik: Erzgebirgische Liedertour für August in Planung

Auch in diesem Jahr wird es die beliebte Erzgebirgische Liedertour wieder geben. Diesmal führt sie von Pöhla nach Markersbach. Doch auf eine Sache müssen die Heimatfreunde erneut verzichten.

Die Erzgebirgische Liedertour ist in diesem Jahr zwischen Pöhla und Markersbach unterwegs. Für den 23. August wird dafür eine etwa 15 Kilometer lange Strecke zusammengestellt. Dies verrät jetzt Nicole Fugmann-Müller aus der Marienberger Baldauf-Villa, von wo aus die gesellige Wanderung seit 15 Jahren organisiert wird. Die Erzgebirgische Liedertour ist in diesem Jahr zwischen Pöhla und Markersbach unterwegs. Für den 23. August wird dafür eine etwa 15 Kilometer lange Strecke zusammengestellt. Dies verrät jetzt Nicole Fugmann-Müller aus der Marienberger Baldauf-Villa, von wo aus die gesellige Wanderung seit 15 Jahren organisiert wird.