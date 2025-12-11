Sonderschau für einen Meister der Schnitzkunst im Erzgebirge – Harry Schmidt hielt das Leben in Holz fest

Schwarzenberg
Mit einer Sonderschau im Schloss klingt das Festjahr „875 Jahre Schwarzenberg“ allmählich aus. Gewidmet ist die Ausstellung dem Schnitzer Harry Schmidt – Meister seines Faches und Ehrenbürger der Stadt.
„Schnitzen meine Welt“ – lautet der Untertitel eines Buches über den Bermsgrüner Schnitzer Harry Schmidt, dem die aktuelle Sonderausstellung zur Weihnachtszeit in Perla Castrum – ein Schloss voller Geschichte in Schwarzenberg gewidmet ist. Der Titel trifft, wie keine andere Aussage, das Credo seines Lebens.
