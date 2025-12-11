MENÜ
  • Sonderschau für einen Meister der Schnitzkunst im Erzgebirge – Harry Schmidt hielt das Leben in Holz fest

Schnitzmeister Harry Schmidt aus Bermsgrün vor seinem Haus in Bermsgrün mit einem seiner markanten Astmännlein in der Hand. Schmidt starb 2003.
Schnitzmeister Harry Schmidt aus Bermsgrün vor seinem Haus in Bermsgrün mit einem seiner markanten Astmännlein in der Hand. Schmidt starb 2003. Bild: Wolfgang Schmidt
Nachgestellt ist der Tisch vorm großen Ofen in Harry Schmidts Haus, wo er seine Schnitzfiguren fertigte.
Nachgestellt ist der Tisch vorm großen Ofen in Harry Schmidts Haus, wo er seine Schnitzfiguren fertigte. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Ein kleiner Ausschnitt der 1994 von Harry Schmidt geschnitzten Bergparade, bei der eine Figur nur etwa 1,8 Zentimeter groß ist.
Ein kleiner Ausschnitt der 1994 von Harry Schmidt geschnitzten Bergparade, bei der eine Figur nur etwa 1,8 Zentimeter groß ist. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Bergleute aus Streichhölzern geschnitzt.
Bergleute aus Streichhölzern geschnitzt. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Harry Schmidt schuf auch diese Pyramide mit drei Etagen in einer Kokosnuss
Harry Schmidt schuf auch diese Pyramide mit drei Etagen in einer Kokosnuss Bild: Beate Kindt-Matuschek
Harry Schmidt vor den geschnitzten Szenen des Dorflebens.
Harry Schmidt vor den geschnitzten Szenen des Dorflebens. Bild: Wolfgang Schmidt/Archiv
Schwarzenberg
Sonderschau für einen Meister der Schnitzkunst im Erzgebirge – Harry Schmidt hielt das Leben in Holz fest
Von Beate Kindt-Matuschek
Mit einer Sonderschau im Schloss klingt das Festjahr „875 Jahre Schwarzenberg“ allmählich aus. Gewidmet ist die Ausstellung dem Schnitzer Harry Schmidt – Meister seines Faches und Ehrenbürger der Stadt.

„Schnitzen meine Welt“ – lautet der Untertitel eines Buches über den Bermsgrüner Schnitzer Harry Schmidt, dem die aktuelle Sonderausstellung zur Weihnachtszeit in Perla Castrum – ein Schloss voller Geschichte in Schwarzenberg gewidmet ist. Der Titel trifft, wie keine andere Aussage, das Credo seines Lebens.
