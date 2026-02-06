Sonderschau im Erzgebirge zeigt Sammelsurium an Fundstücken aus dem Museumsdepot

Schwarzenberg
Zehn Jahre ist es her, dass das Museum Schwarzenberg mit dem Depot Bahnhof Nr. 4 solide Bedingungen für die Lagerung der Sammlungen erhielt. Die neue Sonderschau zeigt seltene Fundstücke aus dem Depot.
Wer die neue Sonderschau im Museum „Perla Castrum - Ein Schloss voller Geschichte“ in Schwarzenberg besuchen will, sollte etwas Zeit mitbringen. Denn unter dem Titel „Sammelsurium“ werden diesmal „Raritäten aus dem Verborgenen“ gezeigt.
