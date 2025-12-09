Sonderschicht im Erzgebirge: Altkleiderentsorgung offenbart ein ekliges Dilemma

Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Aue-Schwarzenberg und der Landkreisentsorgung Schwarzenberg haben jetzt mit einer Sonderschicht versucht, vor die Welle zu kommen. Die Welle aus Altkleidern und Müll. Wie geht es 2026 weiter?

Überfüllte Altkleidercontainer, zerrissene Beutel, nasse und lose Klamotten daneben – ein Bild, das in den zurückliegenden Wochen vielerorts zu sehen war und wohl jedem ins Auge gestochen ist. Doch der Hintergrund ist: Zahlreiche Organisationen haben ihre Sammelbehälter vom Markt genommen, eingezogen, weil einige Verwertungsfirmen, die die... Überfüllte Altkleidercontainer, zerrissene Beutel, nasse und lose Klamotten daneben – ein Bild, das in den zurückliegenden Wochen vielerorts zu sehen war und wohl jedem ins Auge gestochen ist. Doch der Hintergrund ist: Zahlreiche Organisationen haben ihre Sammelbehälter vom Markt genommen, eingezogen, weil einige Verwertungsfirmen, die die...