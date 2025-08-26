Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Weisheits und LEC bei der Vorpremiere im niedersächsischen Edewecht.
Die Weisheits und LEC bei der Vorpremiere im niedersächsischen Edewecht. Bild: Enrico Oswald
Die Weisheits und LEC bei der Vorpremiere im niedersächsischen Edewecht.
Die Weisheits und LEC bei der Vorpremiere im niedersächsischen Edewecht. Bild: Enrico Oswald
Schwarzenberg
Spektakel zur 875-Jahr-Feier von Schwarzenberg – Hochseilartistik über den Köpfen des Publikums
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Die Stadt Schwarzenberg lädt am Freitag und Samstag erneut zu einem Fest, diesmal auf den Hammerparkplatz, ein. Geboten werden waghalsige Hochseilartistik, eine Lasershow, Musik und mehr.

Die Hochseilartisten Geschwister Weisheit aus Gotha sind in Schwarzenberg gern gesehene Gäste. Doch was sie in diesem Jahr bieten und auch am Freitag und Samstag in Schwarzenberg zur großen Geburtstagsfete der Stadt vollführen, das gab es bislang so nicht: Sie zeigen ihre waghalsigen Kunststücke auf dem Draht unmittelbar über den Köpfen des...
