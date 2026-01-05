Spektakuläres Langlauferlebnis im Erzgebirge: Drei-Tagestour auf dem verschneiten Stoneman Miriquidi

Schwarzenberg
Ein heißer Tipp für Kurzentschlossene: eine geführte Skilanglauftour durch das Erzgebirge. Wo sonst die Biker rollen, können auch Sportler auf Brettern die Region erobern.
Mit dem Stoneman Miriquidi Snow erwartet Wintersportfans ein außergewöhnliches Langlauferlebnis durch die verschneite und ursprüngliche Natur des Erzgebirges. Das teilt der Tourismusverband Erzgebirge mit und lädt Interessierte zu einem kurzfristigen, aber spektakulären Wintererlebnis ein.
