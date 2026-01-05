MENÜ
Skilanglauf am Fichtelberg ist aber derzeit auch auf individueller Spur möglich.
Skilanglauf am Fichtelberg ist aber derzeit auch auf individueller Spur möglich. Bild: André März
Skilanglauf am Fichtelberg ist aber derzeit auch auf individueller Spur möglich.
Skilanglauf am Fichtelberg ist aber derzeit auch auf individueller Spur möglich. Bild: André März
Schwarzenberg
Spektakuläres Langlauferlebnis im Erzgebirge: Drei-Tagestour auf dem verschneiten Stoneman Miriquidi
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Ein heißer Tipp für Kurzentschlossene: eine geführte Skilanglauftour durch das Erzgebirge. Wo sonst die Biker rollen, können auch Sportler auf Brettern die Region erobern.

Mit dem Stoneman Miriquidi Snow erwartet Wintersportfans ein außergewöhnliches Langlauferlebnis durch die verschneite und ursprüngliche Natur des Erzgebirges. Das teilt der Tourismusverband Erzgebirge mit und lädt Interessierte zu einem kurzfristigen, aber spektakulären Wintererlebnis ein.
