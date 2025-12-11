MENÜ
Über eine Finanzspritze kann sich Johanngeorgenstadt freuen.
Hier, in der Neustadt, soll ein Nachbarschaftsplatz entstehen.
Hier, in der Neustadt, soll ein Nachbarschaftsplatz entstehen.
Schwarzenberg
Stadt im Erzgebirge bekommt 200.000-Euro-Finanzspritze für neuen Nachbarschaftsplatz
Von Irmela Hennig
In Johanngeorgenstadt entsteht ein Nachbarschaftsplatz. Dafür gibt es jetzt eine Finanzspritze. Was die Anlage bietet und bis wann sie fertig sein soll.

In Johanngeorgenstadts Neustadt entsteht an der Straße zum Auersberg ein Nachbarschaftsplatz. Er wird vor dem noch recht neuen „Nachbarschaf(f)tsladen“ angelegt, der als Begegnungsstätte dient.
Mehr Artikel