Stadt im Erzgebirge bekommt 200.000-Euro-Finanzspritze für neuen Nachbarschaftsplatz

Schwarzenberg
In Johanngeorgenstadt entsteht ein Nachbarschaftsplatz. Dafür gibt es jetzt eine Finanzspritze. Was die Anlage bietet und bis wann sie fertig sein soll.
In Johanngeorgenstadts Neustadt entsteht an der Straße zum Auersberg ein Nachbarschaftsplatz. Er wird vor dem noch recht neuen „Nachbarschaf(f)tsladen“ angelegt, der als Begegnungsstätte dient.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.