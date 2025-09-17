Stadtwerke-Chef aus Schwarzenberg spricht über das Defizit vom Sonnenbad, Strompreise und „Winterstrom“

Die Stadtwerke Schwarzenberg legen die Zahlen des Geschäftsjahrs 2024 mit einer soliden Bilanzsumme offen. Geschäftsführer Wehrmann spricht über das Defizit im Hallenbad, rückläufige Besucherzahlen sowie über „Bonusschlachten“ auf Vergleichsportalen.

Sascha Wehrmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwarzenberg, hat gleich zwei Unternehmen zu vertreten: die Stadtwerke Schwarzenberg GmbH sowie die Schwarzenberger Freizeit- und Servicegesellschaft mbH (SFS). Und während Wehrmann vor den Stadträten mit Blick aufs Geschäftsjahr 2024 der Stadtwerke einen Jahresüberschuss von rund 1,37... Sascha Wehrmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwarzenberg, hat gleich zwei Unternehmen zu vertreten: die Stadtwerke Schwarzenberg GmbH sowie die Schwarzenberger Freizeit- und Servicegesellschaft mbH (SFS). Und während Wehrmann vor den Stadträten mit Blick aufs Geschäftsjahr 2024 der Stadtwerke einen Jahresüberschuss von rund 1,37...