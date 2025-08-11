Stippvisite eines Mitgestalters der Kulturhauptstadt Chemnitz im Erzgebirge

Schwarzenberg
Lesung vor imposanter Kulisse im Eisenbahnmuseum Schwarzenberg. Zwei markante Köpfe vor einer Original-Hartmann-Lok, aber wenig Zuspruch.
Stefan Tschök, Autor des Buches „Was Chemnitz?“, weilte am Samstag für eine Lesung aus seinem Buch im Eisenbahnmuseum Schwarzenberg. Tschök ist Verkehrswirtschaftler und begleitete den Bewerbungsprozess von Chemnitz als Kulturhauptstadt. Die passende Kulisse bot die Lok 94 2105, das letzte Exemplar, das 1923 in der Chemnitzer Lokfabrik...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.