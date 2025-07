Streit im Erzgebirge eskaliert: Mann bei Schlägerei mit Zaunlatte verletzt - Angreifer in Haft

In Schwarzenberg ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, die in einer Schlägerei endete. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr kam es in Schwarzenberg an der Heinrich-Heine-Straße zu einem Streit. Ein 33-jähriger Deutscher hatte einen 27-jährigen Deutschen aus bisher ungeklärter Ursache angegriffen. Dabei schlug der eine, unter anderem mit einer abgerissenen Zaunlatte, auf den Jüngeren ein.