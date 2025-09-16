Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zu einem Stromausfall (Symbolfoto) kam es am Montagabend in der Region Schwarzenberg.
Zu einem Stromausfall (Symbolfoto) kam es am Montagabend in der Region Schwarzenberg. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Schwarzenberg
Stromausfall in der Region Schwarzenberg: Das war der Grund
Redakteur
Von Annett Honscha
In Grünstädtel und weiteren Ortsteilen von Schwarzenberg ist es am Montagabend zu einem Stromausfall gekommen. Der Auslöser steht fest.

In mehreren Stadt- und Ortsteilen von Schwarzenberg ist am Montagabend gebietsweise der Strom ausgefallen. Das betraf laut Sascha Wehrmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwarzenberg, unter anderem Haushalte in Grünstädtel und Wildenau.
