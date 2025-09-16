Stromausfall in der Region Schwarzenberg: Das war der Grund

Schwarzenberg
In Grünstädtel und weiteren Ortsteilen von Schwarzenberg ist es am Montagabend zu einem Stromausfall gekommen. Der Auslöser steht fest.
In mehreren Stadt- und Ortsteilen von Schwarzenberg ist am Montagabend gebietsweise der Strom ausgefallen. Das betraf laut Sascha Wehrmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwarzenberg, unter anderem Haushalte in Grünstädtel und Wildenau.
