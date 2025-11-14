Studenten helfen Unterrichtsausfall im Erzgebirge zu verringern – Projekt mit Hoffnung auf „Klebeeffekt“ gestartet

Sie sind Lehramtsstudentinnen im dritten Semester und nutzen ein alternatives Angebot, um einen möglichst frühen Einstieg in den Beruf zu haben: An der Oberschule Breitenbrunn ist jetzt ein besonderes Projekt gestartet.

Ein halbes Jahr ist es her, dass Sachsens Kultusminister Conrad Clemens die Oberschule Breitenbrunn im Rahmen seiner 100-Schulen-Tour besucht hat. Der Besuch dieser Schule offenbarte zugleich eine problemgeladene Lehrstunde für den Minister. „Die Situation damals war ein Katastrophe, was die Zahl der Lehrkräfte anging. Nur 67 Prozent des... Ein halbes Jahr ist es her, dass Sachsens Kultusminister Conrad Clemens die Oberschule Breitenbrunn im Rahmen seiner 100-Schulen-Tour besucht hat. Der Besuch dieser Schule offenbarte zugleich eine problemgeladene Lehrstunde für den Minister. „Die Situation damals war ein Katastrophe, was die Zahl der Lehrkräfte anging. Nur 67 Prozent des...