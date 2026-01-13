Studieren, wo andere Urlaub machen – Hochschulen im Erzgebirge öffnen ihre Türen

Zum Tag der Sächsischen Hochschule stellen Bildungseinrichtungen ihre Angebote vor. Im Erzgebirge sind zahlreiche spannende Studiengänge im Angebot.

Am 15. Januar ist Sächsischer Hochschultag, und an diesem öffnen alle Hochschulen in Sachsen ihre Türen für Gäste. Von 9 bis 17 Uhr stehen die Türen am Campus der Dualen Hochschule in Breitenbrunn offen. Angeboten werden geführte Campus-Touren, informative Vorträge oder detaillierte Einblicke in die Studiengänge Soziale Arbeit sowie...