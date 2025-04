Suche nach Bodenschätzen im Erzgebirge geht weiter - Nächste Erkundungsbohrungen in Schwarzenberg

Die australische Firma Tri-Star Exploration hat die bergbaurechtliche Erlaubnis zum Aufsuchen weiterer Bodenschätze im Erzgebirge. Es geht um zwei Erkundungsfelder im Gebiet Schwarzenberg.

Im Boden des Erzgebirges liegen noch eine Menge Bodenschätze, die derzeit auf dem Weltmarkt sehr gefragt sind. Und neben dem bereits genehmigten Abbauvorhaben der SME in Pöhla sowie den in Überarbeitung befindlichen Plänen von Saxore in Tellerhäuser werden nun zwei weitere Erkundungsvorhaben im Raum Schwarzenberg angezeigt.