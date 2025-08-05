Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Zauber der Schokolade. Die bislang eher unbekannte Schokoladenseite der Stadt Schwarzenberg.
Der Zauber der Schokolade. Die bislang eher unbekannte Schokoladenseite der Stadt Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Der Zauber der Schokolade. Die bislang eher unbekannte Schokoladenseite der Stadt Schwarzenberg.
Der Zauber der Schokolade. Die bislang eher unbekannte Schokoladenseite der Stadt Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Süßes Geschichtskapitel einer Stadt im Erzgebirge: Die Schokoladenfabrik in Schwarzenberg
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Die Schokoladenseite der Stadt“ - ein Blick in die Vergangenheit mit durchaus überraschenden Erkenntnissen - selbst für Einheimische. Teil 1

Vieles ist bekannt über die Stadt Schwarzenberg, die in diesem Jahr ihr 875-jähriges Bestehen feiert. Doch ein bislang fast in Vergessenheit geratenes Kapitel aus der jüngeren Geschichte ist die „Schokoladenseite der Stadt Schwarzenberg“. Die soll nun im Festjahr neu aufgeblättert werden. Denn in Schwarzenberg gab es ab 1869 nicht nur eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
06.08.2025
1 min.
Kurzzeitige Wartungsarbeiten am Parkhaus Schwarzenberg
Im Parkhaus von Schwarzenberg stehen ab Donnerstag Wartungsarbeiten an.
Für drei Tage ist das Parkhaus Altstadt in Schwarzenberg nur eingeschränkt nutzbar. Für Dauermieter von Stellflächen wird ein Ersatz angeboten.
Beate Kindt-Matuschek
18:00 Uhr
4 min.
Die süße Seite der Stadt Schwarzenberg und den Schokoladen-Herrmann als Nachbar
Walter Herrmann, bekannt unter „Schokoladen-Herrmann“, und seine Frau Margarete, geborene Tauchnitz.
Das süße, aber fast vergessene Geschichtskapitel der Stadt. Ein Blick in die Vergangenheit mit Erinnerungen aus Kindertagen von Joachim Naundorff (Teil 2).
Beate Kindt-Matuschek
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel