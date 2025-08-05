Süßes Geschichtskapitel einer Stadt im Erzgebirge: Die Schokoladenfabrik in Schwarzenberg

„Die Schokoladenseite der Stadt“ - ein Blick in die Vergangenheit mit durchaus überraschenden Erkenntnissen - selbst für Einheimische. Teil 1

Vieles ist bekannt über die Stadt Schwarzenberg, die in diesem Jahr ihr 875-jähriges Bestehen feiert. Doch ein bislang fast in Vergessenheit geratenes Kapitel aus der jüngeren Geschichte ist die „Schokoladenseite der Stadt Schwarzenberg“. Die soll nun im Festjahr neu aufgeblättert werden. Denn in Schwarzenberg gab es ab 1869 nicht nur eine...