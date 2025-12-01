Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alexander Fichtner hat auch für 2025 das Motiv für die Glühweintassen entworfen.
Alexander Fichtner hat auch für 2025 das Motiv für die Glühweintassen entworfen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
2007 haben beide, Ralf Alex Fichtner und sein Sohn Alexander, eine Ausstellung Schloss Netzschkau gestaltet.
2007 haben beide, Ralf Alex Fichtner und sein Sohn Alexander, eine Ausstellung Schloss Netzschkau gestaltet. Bild: Franko Martin/Archiv
Auf dem Motiv der Glühweintasse 2025 für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt ist diesmal eine Menge los. Seit Jahren sind die Tassen ein beliebtes Sammelstück.
Auf dem Motiv der Glühweintasse 2025 für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt ist diesmal eine Menge los. Seit Jahren sind die Tassen ein beliebtes Sammelstück. Bild: Hübner/Stadtverwaltung
Schwarzenberg
Talentierter Erzgebirger tritt in die großen Fußstapfen seines berühmten Vaters
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Alexander Fichtner ist zu bescheiden, um sich am Können seines Vaters, Karikaturist Ralf Alex Fichtner, zu messen. Dennoch fühlt sich der Sohn dessen Werk verpflichtet.

Wird er eine zweite „Fichte“? „Fichte“ – so haben Freunde den Schwarzenberger Karikaturisten, Cartoonisten und Krimiautor Ralf Alex Fichtner liebevoll genannt. Der Neuwelter war künstlerisch ein Tausendsassa. Einer, der die Welt mit einem Augenzwinkern sah, einer der Heimatliebe und schwarzen Humor gekonnt miteinander kombinieren...
