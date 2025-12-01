Talentierter Erzgebirger tritt in die großen Fußstapfen seines berühmten Vaters

Alexander Fichtner ist zu bescheiden, um sich am Können seines Vaters, Karikaturist Ralf Alex Fichtner, zu messen. Dennoch fühlt sich der Sohn dessen Werk verpflichtet.

Wird er eine zweite „Fichte"? „Fichte" – so haben Freunde den Schwarzenberger Karikaturisten, Cartoonisten und Krimiautor Ralf Alex Fichtner liebevoll genannt. Der Neuwelter war künstlerisch ein Tausendsassa. Einer, der die Welt mit einem Augenzwinkern sah, einer der Heimatliebe und schwarzen Humor gekonnt miteinander kombinieren konnte.